Dan mogelijk toch referendum in Diksmuide

Oppositiepartij Idee 2006 in Diksmuide is zo goed als zeker dat er dan toch een referendum komt over een parking op de site van de Boterhalle.

Vandaag was de laatste dag dat inwoners voor de tweede keer een petitie konden ondertekenen. Vorige keer had de partij na een screening door de stadsadministratie 5 handtekeningen tekort. Nu neemt Idee 2006 een grotere marge. Er zijn 3.000 handtekeningen nodig en de partij verzamelde er alvast meer dan 3.500.

Marc Deprez, Idee 2006: "Uiteraard mogen we het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is, maar we zijn er praktisch zeker van dat er een referendum zal moeten komen in Diksmuide."