Dan toch geen fusie havens Zeebrugge & Antwerpen

Er wordt nu wel nog gepraat over samenwerken rond containers. In Antwerpen klinkt het dat men "niets wil opdringen aan Zeebrugge".

Begin vorig jaar reikte Zeebrugge sterk de hand aan Antwerpen om meer samen te werken. De toenadering kwam er na de internationale fusie van de havens van Gent, Vlissingen en Terneuzen. Er werden intussen ook twee externe studies uitgevoerd over de mogelijkheden tot samenwerking.// Nadat er eerder deze maand al topoverleg was geweest tussen de twee havens, gaf De fauw dinsdagavond een stand van zaken aan de gemeenteraad. De verschillen blijken echter te groot te zijn. "Het personeelsstatuut is compleet anders en er zijn weinig gemeenschappelijke doelen", stelt De fauw. "We vonden er slechts twee: momenteel de containertrafiek en voor de toekomst energie. Andere belangrijke aspecten in Zeebrugge zijn roro, de Brexit en autotrafiek, maar die spelen veel minder in Antwerpen. Voor slechts een of twee materies heeft het weinig zin om tot een volledige fusie over te gaan."

Een vrijwillige fusie lijkt nu dus begraven, maar er wordt nu wel verder gepraat over een formele samenwerking rond containers.