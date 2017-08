Dan toch geen referendum over parkeren in Diksmuide

Alles wijst er op dat er geen volksraadpleging komt over het parkeerbeleid in Diksmuide.

De vorige keer weigerde het stadsbestuur dat te organiseren omdat er een vijftal handtekeningen te kort waren op de formulieren die oppositiepartij Idee2006 had ingediend. Maar nu is er blijkbaar een probleem met het verzoeksschrift. Volgens Idee2006 gaat het om spijkers om laag water en heeft het stadsbestuur nagelaten om het officiële document door te sturen naar de initiatiefnemers. "Idee2006 voelt zich echt gepakt, gerold door het stadsbestuur. Maar de grootste dupe is de Diksmuideling zelf", luidt het in een persbericht.

Vanavond geeft het stadsbestuur een persconferentie over de zaak.