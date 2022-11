Dan toch geen vluchtelingen op site civiele bescherming? Burgemeester: "Eerst duidelijkheid over vermoeden PFAS-vervuiling"

Er komen voorlopig geen vluchtelingen op de site van de civiele bescherming in Jabbeke. Burgemeester Frank Casteleyn heeft daarover een burgemeestersbesluit uitgevaardigd. Hij wil eerst duidelijkheid over het vermoeden van een PFAS-vervuiling op de site.

Bedoeling was dat binnenkort al de eerste vluchtelingen zouden aankomen in een humanitair centrum op deze site. Maar dat gebeurt dus voorlopig niet. Afgelopen vrijdag had de burgemeester nog een overleg met staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor die er maximum 500 vluchtelingen wil opvangen. Het centrum gaat na een half jaar sowieso weer dicht.

