Dan toch jodiumpil voor elke Belg

Dat staat in het nieuwe noodplan, dat momenteel door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid wordt afgerond en waarover de kranten van Mediahuis vandaag berichten.

Ook nu kunnen inwoners uit ge­meenten in een straal van 20 kilome­ter rond de nucleaire sites gratis jo­diumpillen afhalen bij de apotheek als ze dat wensen. Nog voor de zo­mer willen de ministeries van Bin­nenlandse Zaken en Volksgezond­heid een nieuw KB betreffende noodplanning door het parlement te krijgen, waardoor die straal naar 100 kilometer wordt uitgebreid. "In de praktijk komt dit erop neer dat het hele Belgische grondgebied zo wordt gedekt", klinkt het bij Binnen­landse Zaken. "Met de nieuwe maatregel komen we tegemoet aan een aanbeveling van de Hoge Gezond­heidsraad. Bij de ramp in het Japan­se Fukushima is immers gebleken dat een radioactieve wolk veel ver­der kan wegdrijven." Jodiumpillen moeten het risico op schildklierkanker na een nucleai­re ramp verminderen.