Dan toch mondmaskerplicht op alle Middelkerkse markten

Dat geldt zowel op dag-, avond-, rommel- als standenmarkten. Eerder deze week was al veel heisa ontstaan omdat het op de avondmarkt in Westende zeer druk was. Mensen dromden massaal bijeen zonder de afstandregel te bewaren. Nu lijkt burgemeester Dedecker dus toch een bocht te maken en vaardigt hij het mondmaskerbesluit uit.

De mondmaskerplicht geldt voor personen vanaf 12 jaar oud. Gemeentelijke stewards en de ordediensten zien toe op deze mondmaskerplicht. Aan de ingang van de markt staan ontsmettingsunits. Een vaste circulatieroute loodst je langs alle kraampjes.

Wees hoffelijk

"Op de markten kan het soms druk worden. Houd altijd de nodige afstand, wees geduldig en hoffelijk. Zo verloopt je marktbezoek in de beste en meest veilige omstandigheden," luidt het in een mededeling.