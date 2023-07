Dan toch nieuwe cultuurfabriek in Izegem

De nieuwe cultuurfabriek in Izegem komt er dan toch, dankzij een investering van tien miljoen euro van de Vlaamse regering. Dat is meer dan 70 procent van de kosten voor de bouw van de nieuwe kunstacademie, met daarnaast ook nog de bibliotheek, het stadsarchief en de heemkundige kring.

De plannen voor de cultuurfabriek ondergingen in de loop van de tijd al een aantal metamorfoses. Het oorspronkelijke idee om de oude drukkerij Strobbe te renoveren, evolueerde uiteindelijk naar een nieuwbouw. Door de gestegen prijzen voor materialen en bouwkosten was dat onbetaalbaar geworden en zette het stadsbestuur de plannen 'on hold'. Dankzij de investering van de Vlaamse regering kunnen de plannen nu toch van stal gehaald worden. Na de realisatie van het project betaalt de stad 30 jaar lang een vergoeding voor de bouw en het onderhoud, maar dus met een korting van 71,5 procent.