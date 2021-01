Dan toch vaccins voor ziekenhuispersoneel, maar hoeveel?

Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gezegd op de VRT en bij VTM. Gisteren werd de pas opgestarte vaccinatie van ziekenhuispersoneel stopgezet omdat fabrikant Pfizer minder vaccins kan leveren dan voorzien. "Voor de tweede week op één week tijd heeft Pfizer aangekondigd dat het minder kan leveren dan voorzien. Dat is een enorme ontgoocheling voor de mensen op het terrein, maar ook een bijzondere frustratie voor ons", zo zei minister Beke.

Toch krijgt Vlaanderen volgende week 42 procent minder vaccins van Pfizer/BioNTech dan voorzien. Dat maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid bekend. Concreet gaat het om zo'n 38.600 dosissen in plaats van de voorziene 66.690. Hierdoor moeten de berekeningen voor de vaccinatie van het personeel in de ziekenhuizen opnieuw gebeuren. Tegen eind deze week wordt hierover duidelijkheid verwacht, klinkt het. Het personeel van intensieve zorgen en de spoeddienst krijgt alvast voorrang.

Bedoeling is om de focus te leggen op het personeel van de spoedafdelingen en intensieve zorgen in de 13 HUB-ziekenhuizen. Dat zijn de ziekenhuizen waar de vaccins bewaard en verdeeld worden. Bij ons zijn dat onder meer het AZ Delta en het AZ Sint-Jan. De lopende en geplande vaccinaties in de woonzorgcentra zouden niet in het gedrang komen.

