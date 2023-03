Dan toch: Vlaamse regering heeft stikstofakkoord

De Vlaamse regering nadert een akkoord over het stikstofdossier. Volgens verschillende bronnen is de landing in het netelige dossier ingezet. Als er effectief een akkoord uit de bus komt, volgt er wellicht een persconferentie.

De Vlaamse regering zat al weken in crisis over het moeilijke dossier. Vanmiddag was de regering opnieuw bijeen. "Dit was het moeilijkste dossier ooit voor de Vlaamse regering," opende Jambon. "Iedereen heeft hier de slok water in de wijn moeten doen."

"Ik heb ook getwijfeld of we nog tot een akkoord zouden kunnen komen. Maar dit zal er voor zorgen dat er heel wat minder schadelijke stikstof in onze natuur terecht komt. Tegen 2030 wordt de helft minder stikstof op de natuur gestort."

Compensatie tot 130 procent

"Het akkoord is robuust," zegt Jan Jambon (N-VA). "We maken 3.6 mijlard euro vrij om landbouwers te compenseren, met bedragen tot 130 procent van de waarde van hun bedrijf. We zorgen ook voor investeringssteun. We werken zo snel mogelijk aan een ontwerp. Er waren nog twee knelpunten: het salderen en het beoordelingskader. Die knopen zijn nu doorgehakt. Er komt een openbaar onderzoek met een milieu-effectenrapport. Als dat rapport de doelstellingen niet ten nadele beïnvloedt, verdwijnt in 2025 de strikte vergunningsdrempel voor de landbouw."

Demir: "eindelijk duidelijkheid"

"Dit dossier, samen met het mestactieplan waarover deze week ook een akkoord is bereikt en het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn drie belangrijke dossiers voor de landbouw en de natuur, en voor deze regering.", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Deze dag heeft een goeie wending genomen."

"Degelijk perspectief"

"Dit is belangrijk voor de toekomst van de landbouw en de natuur in Vlaanderen," zegt landbouwminister Jo Brouns (CD&V). We hadden een kompas met natuurherstel maar ook een perspectief voor de landbouwsector. Daar was ook een rechtszeker kader voor nodig, en dat is wat we vandaag hebben bereikt. Het waren zware weken maar eindelijk is het akkoord er. We kunnen dat perspectief vanaf 2025 waarmaken. Landbouwers kunnen nu gaan investeren als ze kunnen aantonen dat er geen negatieve impact is op de omgeving."

"Akkoord was onze plicht"

"Geen stikstofakkoord bereiken was rampzalig geweest voor de landbouw, natuur en de industrie," zegt Vlaams minister Bart Somers (Open VLD). "Dit biedt hoop op een duurzame landbouw. We hebben een faire deal gevonden voor de rode bedrijven die veel stikstof uitstoten. Het is belangrijk dat we werken aan een duurzame verzoening tussen landbouw en natuur. Het is ook belangrijk dat we een vergunningenstop hebben kunnen afwenden."

"Achter elk cijfer schuilen mensen"

"Ik apprecieer hoe sinds woensdag de energie is teruggevonden binnen de regering om toch naar een akkoord te gaan," zegt Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). "Dit was belangrijk: achter elk cijfer schuilt een gezin, een landbouwbedrijf. De strijd die we voerden was er één om perspectief voor die mensen. Ik ben er ook gerust in dat dit akkoord de milieutoets zal doorstaan."

