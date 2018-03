Dana investeert in Brugse vestiging

Het bedrijf op de industriezone Ten Briele in Brugge, waar aandrijfsystemen zoals assen en transmissies worden ontwikkeld en geproduceerd, krijgt twee gloednieuwe machines om de productie efficiënter te maken. Het gaat om een investering van 1,5 miljoen euro. Tegelijkertijd heeft Dana Belgium ook 25 vacatures in te vullen.

Fabriek draait op volle toeren

In de Brugse fabriek werken nu 550 mensen. Er worden aandrijfsystemen gemaakt voor zware industriële voertuigen voor mijn- en bosbouw, havens en de constructiesector. Daarnaast werkt de R&D-afdeling van Dana Belgium ook voor zusterbedrijven in de groep aan de ontwikkeling van nieuwe aandrijfsystemen voor elektrische voertuigen. Sinds begin vorig jaar voelt Job Braakman, managing director van Dana Belgium, dat de economie weer aantrekt: “Er is een duidelijk herstel van de markt. Het orderboek raakt vlot gevuld. In 2017 boekten we een omzet van 145 miljoen, 40 procent meer dan begroot. Voor dit jaar verwachten we een verdere groei tot 170 miljoen euro omzet. De fabriek draait dus op volle toeren en we krijgen de steun van het moederbedrijf om onze activiteiten verder te ontwikkelen.” Dit jaar investeert Dana in twee nieuwe machines voor de productie van transmissieassen. De investering in de nieuwe machines maakt deel uit van een breder investeringspakket.