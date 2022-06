Dankzij camera's treft politie nog 8 op 10 betrokkenen ter plaats aan

Door de camerabewaking in de politiezone Riho, dat is Roeselare, Izegem en Hooglede kan in ruim 80% van de feiten de betrokkene nog ter plaatse aangetroffen worden.

Dat blijkt uit een evaluatie van het cameranetwerk dat intussen bijna 200 camera's telt.

Naast retro-actief beelden analyseren bekijkt de politiezone Riho ook 24 uur op 24 live beelden van de intussen 193 camera's in vooral Roeselare, maar ook Izegem en twee in Hooglede. En dat grote aantal loont. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: “Dat is een enorme investering, maar het is ook relevant geworden zoals blijkt uit de cijfers. Vorig jaar waren er zo'n 1.200 vaststellingen en die zijn dus heel relevant bij opsporingswerk. Bij 84% van het aantal feiten die men hier in real time ziet kan men de betrokkene nog ter plaatse vinden. Dat is uitstekend.”

Peter Vandorpe, commissaris politiezone Riho: “Vandaag nog hebben we nog een verkeersongeval met stoffelijke schade en vluchtmisdrijf vastgesteld. We stuurden een ploeg en konden de dader inrekenen.”

Enkele jaren geleden waren er slechts 17 camera's. Nu lijkt het alsof je overal gezien bent. In de zone hangen ook een aantal omstreden Chinese camera's die gezichten zouden kunnen herkennen, wat tegen de wet op de privacy is. “Roeselare zit in een raamcontract met verschillende politiezones die het standpunt hebben ingenomen dat we toch beter voorkomen dan genezen en daarom geen nieuwe Chinese camera's kopen. Wij sluiten ons aan op die lijn. Maar op vandaag is ons systeem eigenlijk in orde omdat er geen internetverbinding is. Het is een afgesloten systeem waarop de software ook niet geïnstalleerd is.”