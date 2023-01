Danny bouwt een kano uit vlascomposiet: "Deze zomer varen op de Leie"

Met innovatieve technieken werkt hij samen met Francis Soenen aan een kano waarmee ze deze zomer de Leie willen bevaren. Het bijhorend kunstenaarsboek, voorzien voor eind 2023, zal het volledige creatieproces in woord en beeld vatten. Dit jaarproject, met als werktitel "The flaxcanoe floats on the golden river", is een samenwerking tussen de Stad Kortrijk, museum Texture en Luca School of Arts.

De droom van een vlaskano

In zijn zoektocht naar een werkatelier vond Danny onderdak in de Kortrijkse Budatoren. Hier zal hij, samen met compagnon de route Francis Soenen, in de loop van januari aan de boot bouwen. Beide mannen zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze hebben reeds ervaring met het bouwen van een kano in hout en in carbon. Nu verdiepen ze zich in vlascomposiet. In februari komt Danny met de vlaskano naar museum Texture. Hier zal hij, met zicht op de Leie, in een pop-up atelier de boot verder afwerken. Bezoekers kunnen beide avonturiers er live aan het werk zien.

De Leie lonkt

Met hun vlaskano willen Danny en Francis in de maand juni de Leie in één dag afpeddelen, van bron tot monding. Deze ambitieuze performance belichaamt een samenvallen van alle elementen. Het vlas heeft vorm gevonden in een kano die vervolgens het water zal bevaren waar de vezel zijn bestaansgrond kent: the golden river.

De kano in vlascomposiet wordt nadien geschonken aan de collectie van Texture, museum van vlas en textiel.