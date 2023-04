Danser Senna Dewulf heeft profcontract beet in VS

Danser Senna Dewulf uit Izegem heeft een profcontract beet bij het Amerikaanse Tulsa Ballet. Hij is 19 en studeerde aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. Daarna ging hij studeren in Rusland en Den Haag. Deze zomer vertrekt hij naar de Verenigde Staten.

Senna was vorige week vrijdag nog aan het repeteren voor een voorstelling in cultuurcentrum De Leest in Izegem. Je kent hem misschien van het programma The Greatest Dancer. In Oklahoma krijgt hij een contract van tien maanden. Na zijn opleiding in het klassiek ballet slaat hij nu een nieuwe weg in. "Het eerste contract bemachtigen is altijd heel moeilijk. Daarom ben ik zeer blij dat ik het in handen heb en heb kunnen tekenen. Ik zou het geen Real Madrid of Barcelona noemen. Maar wel vergelijken met iemand die zijn hele jeugd bij Club Brugge heeft gespeeld en nu een contract krijgt bij Manchester United."

"In het begin vond ik balletlessen echt helemaal niet leuk. Maar naarmate de tijd vorderde en ik auditie deed voor de balletschool in Antwerpen, deed ik die lessen iedere dag. Ik merkte dat ik dat heel leuk vond. Het is een hobby die wat uit de hand gelopen is."

Ballet is voor meisjes dacht hij vroeger, en dat vooroordeel bestaat nog steeds. Onterecht. Het is topsport en ook mentaal zwaar. Je moet er veel voor over hebben en leven als een monnik, zegt Senna.

