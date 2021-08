Daphné Dumery koestert geen wrok: "het moest gebeuren"

Woensdagavond draagt ze haar bevoegdheden over aan de nieuwe Blankenbergse burgemeester Björn Prasse van Open VLD, die in zee gaat met de lijst Vooruit.

Op haar persoonlijke Facebookpagina schrijft Daphné Dumery een brief aan alle bewoners en tweedeverblijvers in Blankenberge. Ze omschrijft haar burgemeesterschap als een last die ze met veel plezier gedragen heeft. "Ik kon zeer lang niet meer gaan waar ik wou gaan," zegt ze. "Constant namen mensen foto's en gsmfilmpjes en dat is niet zo gezond. Eigenlijk moeten mensen weten dat politici ook mensen zijn. Ik wens mijn opvolger alle succes. Het zal voor hem ook zo'n uitdaging zijn."

Politiek engagement

Honderden mensen reageerden op het bericht van de burgemeester. Dumery verliest haar sjerp omdat Open VLD een nieuwe coalitie sluit met Vooruit. N-VA en CD&V belanden in de oppositie. Maar ze koestert geen wrok of boosheid. "Ik ben niet boos. Er is gebeurd wat moest gebeuren. Het is jammer natuurlijk dat Open Vld niet voor ons gekozen heeft, maar we moeten vooruit kijken. Dus ik ga naar de oppositie en ik wil de bevolking bedanken." Daphné Dumery zegt ook dat haar politiek engagement niet voorbij is. Als ze ooit, via verkiezingen de kans krijgt om opnieuw burgemeester te worden, zal ze er staan.

