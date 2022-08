d'Arta begint met bouw windmolen ondanks buurtprotest

Diepvriesgroentenbedrijf d'Arta in Ardooie is begonnen aan de bouw een windmolen op z'n site van 180 meter hoog, ondanks hevig protest van buurtbewoners.

Zij vinden vooral dat de stilte en het mooie uitzicht verdwijnt. De windturbine moet groene stroom opwekken voor de productie van d'Arta. Het bedrijf doet dat ook al met zonnepanelenparken. Buurtbewoners hadden nochtans bezwaar ingediend, de gemeente gaf negatief advies, maar de provincie keurde toch goed.

"Wij zien dat hier met lede ogen aan. Wij zien dat hier maar groeien en groeien. Wij genoten van een rustig landschap en dat zal nu voorbij zijn met die draaiende wieken, die rotor, daar zijn wij bang voor. Wij hebben hier ook allemaal dieren, wat de impact daarop zal zijn, hebben wij geen zicht op", klinkt het.

Willen of niet, de windturbine staat er bijna helemaal. En voor een bedrijf dat aan elektriciteit hetzelfde verbruikt als 15.000 gezinnen per jaar, is dat mooi meegenomen.

Ook even verderop, in Pittem komen er misschien drie windmolens, aan de Vijfstraat en Bergstraat. Maar dat dossier zit nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.