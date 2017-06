D'arta investeert in nieuwe stockageruimte

Ze zijn volop bezig met de bouw van een nieuw diepvriesmagazijn, goed voor 20.000 paletten. En vandaag is er een indrukwekkende brug geplaatst die de nieuwe stockageruimte met een al bestaand magazijn moet verbinden. Alles samen een investering van 9 miljoen euro.

Pieter De Backere: "Wij moeten nu stockageruimte huren, een deel in Brugge en een deel in Antwerpen. Er komt daar heel wat werk bij kijken, we moeten bijhouden: wat zit waar? We gaan heel wat transport uitsparen, en het is ook administratief heel wat gemakkelijker. We hebben nu alles in eigen hand."