Darts verovert college in Menen én lessenpakket

Het valt niet te ontkennen: darts zit in de lift. De belangstelling neemt 'pijlsnel' toe, zeker nu de Premier League ook live op tv te zien is. De leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege in Menen kijken ook en vroegen om een ruimte voor een spelletje darts. Die ruimte is er al, maar de school gaat dus nog een stapje verder. Vanaf volgend schooljaar zit darts in de lessen lichamelijke opvoeding, Nederlands of muziekleer. Maar ook in andere vakken kan de sport geïntegreerd worden. Zoals in wiskunde of in andere talen.