Daten in coronatijden: jongeren dragen zorg voor singles

Sinds zondag is het ook mogelijk om je in te schrijven voor een 'coronadate'. Je vult een (ludieke) vragenlijst in en wordt op basis daarvan gematcht met iemand die ook openstaat voor coronadaten. Met het succes van Love is Blind op Netflix in het achterhoofd bieden de jongeren ook de optie aan om blind te daten. Je kent dan enkel elkaars voornaam en videochatten mag niet. Na de coronacrisis kunnen de matches waarbij het echte klikt elkaar dan face-to-face zien.

Vooral singles

De jongeren, die studenten journalistiek zijn aan de KU Leuven zijn gestart in beperkte kring. Maar ondertussen is het concept duidelijk breder verspreid geraakt: ze zitten al aan 450 inschrijvingen en dat aantal blijft maar stijgen. 20 matches kregen al goed nieuws. Op zich kunnen ook mensen die enkel op zoek zijn naar een virusbuddy zich inschrijven, maar ze krijgen toch vooral inschrijvingen van singles binnen. Het inschrijvingsformulier kan je hier bekijken. De Instagrampagina is te vinden onder @lockdownlovers.