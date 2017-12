David Van Reybrouck wint Prix du Livre

De vereniging Esprit d'Europe richtte de Prix du Livre Européen in 2007 op. De prijs bekroont elk jaar een roman en essay die de positieve visie van Europa in de verf zetten. Eerdere laureaten zijn Roberto Saviano, Javier Cercas, Robert Menasse and Tony Judt.

De Duitse regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, gekend van onder meer "Das Leben der Anderen", was voorzitter van de jury voor de elfde editie van de Prix du Livre Européen. De West-Vlaamse schrijver David Van Reybrouck sleept de prijs in de wacht voor de Franse vertaling van "Zink", het boek over Neutraal-Moresnet, een voormalig dwergstaatje tussen België, Nederland en Duitsland.

"In het essay 'Zink' traceert Van Reybrouck de merkwaardige geschiedenis van een vergeten buurlandje van Nederland, België en Duitsland, een land dat een eeuw lang bestond en dat hedendaags België, Duitsland en Nederland met elkaar verbond", aldus een recensie op boek.be. De schrijver krijgt de prijs vandaag uitgereikt in het Europees Parlement in Brussel.