Davy De fauw en gezin gewond bij ongeval op E403

De fauw en z'n gezin reden in de richting van Brugge toen ze achteraan inreden op een autotransport en over de kop gingen. “De twee kinderen, Delphine en ikzelf zijn allemaal ok”, liet Davy weten in een eerste reactie. “We zijn allemaal fel geschrokken. Op enkele schrammetjes na zijn we er goed van af gekomen. De mensen in de directe omgeving van het ongeval hebben ons meteen hulp geboden. Ik wil hen oprecht bedanken.”

Hinder op E403

Door het ongeval waren twee rijstroken een tijdlang versperd. Het verkeer kon stapvoets over de pechstrook verder. Er ontstond een lange file tot aan het op-en afrittencomplex in Lichtervelde. Tijdens de berging van het voertuig kreeg de takelwagen bovendien af te rekenen met pech, waardoor er een tweede takelwagen ter plaatse moest komen.