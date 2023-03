Davy uit Brugge vrijgelaten in Mexico

Davy Vanderhaeghen, een jongeman van 34 uit Brugge die in Mexico is opgepakt en 3 dagen in de cel zat, is vrijgelaten. Dat laat zijn zus Nicky weten.

Davy moest vannacht om 4 uur onze tijd in Mexico voor de rechter verschijnen. Zijn zus had hem vanmorgen vroeg heel even aan de lijn, en hoorde het goeie nieuws. De opluchting bij de familie is groot. Ze hopen dat hij nu zo snel mogelijk naar ons land kan terugkeren. Davy is wel al zijn spullen kwijt. Het enige wat hij nog heeft is een bankkaart, een platte telefoon en gelukkig ook zijn paspoort.

Davy en zus Nicky maakten samen een reis naar Mexico. De reis liep slecht af voor Davy. Hij mocht het vliegtuig niet op omdat hij geen coronacertificaat had. Hij was van plan om in een hotel te overnachten tot hij een nieuwe vlucht geboekt had. Als hij wat inkopen deed in een tankstation, werd hij door de politie opgepakt. Hij zat in een cel met een tiental andere mensen. Eerst werd hij beschuldigd van autodiefstal, daarna van drugsfeiten, wildplassen en ook omdat hij weerspannig was tegen de politie. Maar nu is hij dus vrij.

Bekijk ook: