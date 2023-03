Davy veilig terug thuis na drie dagen cel in Mexico

Davy Vanderhaeghen is veilig en wel terug thuis. De Bruggeling van 34 zat drie dagen onterecht vast in een Mexicaanse cel.

Gisteren is Davy Vanderhaeghen aangekomen in Brussel. Een hele opluchting voor zijn familie. Na een vakantie samen met zijn zus Nicky in Mexico bleek dat hij het vliegtuig niet op mocht omdat hij geen coronacertificaat had. De rest van het gezelschap vertrok wel via Washington terug naar huis. Davy boekte meteen een andere vlucht via Duitsland, maar die werd gecanceld. Er zat niks anders op dan een nacht op hotel te gaan in afwachting van een nieuwe vlucht.

Toen Davy even zijn hotel verliet om iets te kopen in een tankstation liep het helemaal fout. Hij werd hardhandig opgepakt en aan handen en voeten geboeid door de politie. Hij zou een auto gestolen hebben. Ze toonden hem een foto van de dief maar behalve het witte T-Shirt waren er geen gelijkenissen. Het gezicht van de zogenaamde dief was zelfs niet te zien. Davy werd daarop nog onterecht beschuldigd van onder meer drugsfeiten, wildplassen en weerspannigheid tegen de politie.

De Bruggeling zat uiteindelijk bijna drie dagen opgesloten in een kleine cel met een tiental criminelen. Zijn familie had nauwelijks contact met hem maar schakelde advocaten ter plaatse in. Dinsdag sprak de rechter hem vrij. Dat was al een hele opluchting voor zijn vader en zus. Gisteren is Davy uiteindelijk veilig geland in Brussel. Zijn koffer en spullen is hij kwijt.

