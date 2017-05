Dawson Duel opent de deuren in Bellewaerde

Bezoekers kunnen, na een wandeling tot 25 meter hoog, met elkaar in duel gaan in een spannende race tot op begane grond. De eerste Duelling Alpine Coaster in Europa is een investering van 4 miljoen euro voor het park. Afgelopen weken werd de attractie verder afgewerkt en uitvoerig getest.

Europese primeur

Met de nieuwe attractie Dawson Duel heeft Bellewaerde een dubbele Europese primeur te pakken. Voor het eerst in Europa is er een duellerende Alpine Coaster gebouwd. Die is ook niet gebouwd op een heuvelrug, maar werd op maat geconstrueerd op palen. De attractie bestaat uit twee sporen die evenwijdig naast elkaar de afdaling maken. Voor ze dit duel kunnen aanvatten, staat hen nog een adembenemende tocht naar boven te wachten via een wandelbrug tussen de boomtoppen.

Onze twee stagiaires Zoë en Aline proberen de attractie straks uit. Hun belevenissen kun je dan op deze webpagina volgen.