De aanrijder van het dodelijk ongeval in Roeselare is vrij onder strikte voorwaarden

Een jonge vrouw van 23 is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval op de Meensesteenweg in Roeselare. De aanrijder, een jongeman van 24, legde een positieve alcoholtest af. De onderzoeksrechter laat hem zaterdagavond vrij onder zeer strenge voorwaarden.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat het ongeval vermoedelijk het gevolg was van onaangepaste snelheid. De bestuurder was bovendien onder invloed van alcohol en er zijn ook aanwijzingen van cannabisgebruik. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De jongeman gaat op dit moment niet naar de gevangenis, oordeelt de onderzoeksrechter, maar kan vrij komen onder zeer strenge voorwaarden. Hij De voorwaarden die de jongeman krijgt opgelegd moeten vermijden dat hij opnieuw dergelijke feiten zou plegen, en zijn gerelateerd aan het gebruik van alcohol en verdovende middelen. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De feiten

Het Batjesweekend in Roeselare begint traditioneel met het vat van Rodenbach, en lokt zo meteen heel wat volk naar de binnenstad. Maar het ongeval legt een zwarte schaduw over een feestweekend. Even na middernacht reed een jonge vrouw op haar fiets richting de rotonde aan het vroegere zwembad. Volgens ooggetuigen kwam een wagen aan hoge snelheid richting de rotonde gereden. De bestuurder verloor de controle over het stuur, botste tegen twee middengeleiders en kwam tegen een elektriciteitskast terecht. Net voor hij tot stilstand kwam, reed hij de jonge vrouw op de fiets aan. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. Ze stierf ter plaatse. De Meensesteenweg bleef enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

"De stad leeft mee"

Burgemeester Kris Declercq is zelf erg onder de indruk van de feiten.

"De hele stad is er niet goed van van wat gebeurd is. We leven heel sterk mee met de familie. Ik heb contact gehad en zij wensen dat alles sereen en rustig kan verlopen ook tijdens deze braderiedagen.

Op dat rond punt zijn veiligheidsmaatregelen genomen. Je mag nog zoveel snelheidsduivels of alcoholovertreders bekeuren als je wil. Als er iemand zo vlamt over dat rond punt sta je eigenlijk machteloos zelf als we vorige week nog gesprekken met Wegen en Verkeer hebben gehad om de infrastructuur ook in de toekomst nog te verbeteren."