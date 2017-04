De Backer wil fors goedkopere zeewindmolenparken

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil de drie laatst geplande projecten annuleren. Hij zal de regering voorstellen de concessies van de projecten Seastar, Mermaid en Northwester II te herroepen. De locaties zouden via een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure worden toegewezen aan wie tegen de laagste prijs kan bouwen, aldus De Tijd.

Besparing

Ons land beloofde in het verleden miljarden voor de bouw van negen zeewindparken. Maar bij buitenlandse aanbestedingen zakten de prijzen het voorbije jaar pijlsnel. Vorig jaar zette de regering-Michel al het mes in de steun, maar het Belgische steunniveau ligt nog fors hoger dan die voor parken die in Nederland worden gebouwd. De Backer denkt dat er ook in ons land een forse besparing kan worden gerealiseerd met een aanbesteding. De concessies van de drie laatste parken, die naar schatting 3 tot 5 miljard euro kosten, kunnen worden ingetrokken, blijkt uit een juridische analyse die de staatssecretaris liet uitvoeren.

De drie geplande windparken zijn nodig om de Europese groenestroomdoelstellingen tegen 2020 te halen. Ons land zal met Europa moeten gaan praten, aldus de staatssecretaris, die toevoegt dat België de doelstellingen misschien iets later zal halen. Hij geeft ook aan dat ons land later wel een tandje kan bijsteken en dat het extra windparken op zee kan bouwen als de kosten veel lager uitvallen.