In de bouw is het alle hens aan dek

Ook in de bouw is het weer alle hens aan dek. Op veel werven is het werk al weer enkele weken hervat maar kwam de bevoorrading hier en daar wel in het gedrang.

Vooral de levering van het glas en ook de afwerking en de inrichting van de huizen loopt vertraging op. Bij bouwbedrijf Hyboma in Kortemark is er op 9 op de 10 werven in West- en Oost-Vlaanderen weer activiteit. Het werk lag bij Hyboma drie weken stil maar nu is het al weer een tijdje werken zoals gewoonlijk. Maar de spelregels zijn wel gewijzigd. Bart Braem, bouwvakker Hyboma: “Zoals iedereen weet: anderhalve meter tussen twee personen, mondmaskers, handgel, ontsmetting…alles wat erbij hoort.”

Bouwbedrijf Hyboma telt 60 eigen medewerkers en is momenteel op 100 werven actief in West- en Oost-Vlaanderen. Nog 300 mensen in onderaanneming draaien op die werven mee. Door de crisis is de timing wel verstoord. Materialen, vooral uit het buitenland, raken niet op tijd geleverd. Wim Verhaeghe, gedelegeerd bestuurder Hyboma: “Voor bouwmaterialen valt dat goed mee. Die worden geleverd door lokale bouwhandelaars en die kunnen perfect volgen. Maar als we denken aan glasfabrikanten zit er nog een vertraging op de levering.”