De Brugse Esdoornsaga: de strijd tegen het kappen van één boom

Het verhaal rond de esdoorn die mogelijk moet plaats maken voor een brouwketel, vlakbij brouwerij de Halve Maan in Brugge, is nog niet ten einde. Al lijkt het niet goed te eindigen voor de boom.

Brouwketel

De saga van de esdoorn begint eind september vorig jaar. Brouwerij De Halve Maan heeft plannen om op de rotonde in de Lieven Bauwensstraat, vlakbij de bottelarij, een brouwketel te plaatsen. In se geen gek idee. Ook op andere plaatsen (onder meer in Harelbeke) staat er al een brouwketel op een rotonde, als verwijzing naar de brouwerij. De Halve Maan verkrijgt een kapvergunning van de stad, het stadsbestuur en het management van de brouwerij poseren bij de rotonde met een foto van de nieuwe plannen. (Lees verder onder de foto)

Protest tegen de plannen

Maar de initiatiefnemers hadden één element over het hoofd gezien. Midden op de rotonde staat een majestueuze esdoorn. De boom is intussen goed 65 jaar oud. Er komen aardig wat negatieve reacties op de plannen. Onder meer van de VZW Bescherm Bomen en Natuur. Het management van de brouwerij stelt iedereen gerust in november: de mogelijkheden worden onderzocht om de boom te verplanten. Als er geen duurzame oplossing gevonden wordt, wil de brouwerij de boom niet gaan omzagen. En in de vergunning is er bepaalt dat de boom moet gecompenseerd worden door extra nieuwe bomen. (Lees verder onder de foto)

Ondanks beroep, toch een kapvergunning

De VZW Bescherm Bomen en Natuur laat het hier niet bij, en gaat in beroep bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Tegen het gunstig advies van de stad Brugge om de esdoorn te kappen. Net voor Kerstmis adviseert de provinciaal omgevingsambtenaar het beroep gunstig en ontvankelijk. Argumenten van de VZW zijn onder meer de biodiversiteit van de boom, de beeldbepalende waarde in het straatbeeld en de ecologische waarde van de boom. Met het gunstig advies op dat beroep op zak, lijkt de VZW z'n schaapjes op het droge te hebben.

Maar de provincie keurt nu toch de omgevingsvergunning goed om de boom te kappen. Dat laat de VZW vandaag weten aan onze redactie. Ondanks het rapport van de omgevingsambtenaar vangt de VZW dus bot. Ze vindt het "een echte schande dat deze boom moet verdwijnen. (...) In tijden dat elke boom belangrijk is voor ons klimaat, is het verwijderen van deze volwassen boom onverantwoord."

Het lijkt er zo naar dat de esdoorn er het bijltje zal moeten bij neerleggen.