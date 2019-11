'De Cafmeyers' vertellen over terugkeer gevluchte familie naar Westhoek

Naast de Poppy Parade en Last Post zijn er opnieuw tal van plechtigheden en evenementen in de de Westhoek in het kader van Wapenstilstand. De familie Cafmeyer vertelt het verhaal van hun grootouders tijdens concerten in de kathedraal van Ieper.

Maaike Cafmeyer (46) woont al een tijdje in Gent, maar heeft haar roots in Torhout, en haar verre roots in de Westhoek. "Mijn grootmoeder was oorspronkelijk van Heuvelland en moest met haar ouders vluchten voor het oorlogsgeweld naar het zuiden van Frankrijk. Toen ze terugkeerden, was er niets meer. Ze vertelden niet graag over die tijd. 'Mo how, goaj doa ki over zwign, over dien oorlog', klonk het vaak."

Samen met haar oom Bart Cafmeyer uit Ingelmunster reconstrueerde ze het verhaal van hun familie tijdens WOI voor de voorstellingen van 'The Great War Remembered' in de Ieperse Sint-Maartenskathedraal op 9 en 11 november. "Ik ben blij dat we met de familie enkele puzzelstukjes bij mekaar konden leggen. Toen onze familie terugkeerde uit Frankrijk wilden ze een kaarsje branden in de kathedraal van Ieper voor Maria, mijn grootmoeder. Dat konden ze helaas niet doen, want de kathedraal was helemaal verwoest. Nu, honderd jaar later, ga ik een kaarsje branden voor hen."

Lees verder onder de foto.

Maaike zal het verhaal vertellen, Bart zal regisseren. "Mijn moeder, die geboren was in 1913, moest mee vluchten in 1915 op de schoot van grootmoeder. Na hun terugkeer hadden ze praktisch niets meer. De gevolgen lieten zich nog jaren voelen. Mijn moeder moest bijvoorbeeld vaak bommen gaan rapen op de velden voor het koper. Met de opbrengst kon ze een fiets kopen om later richting Brugge te fietsen voor haar studies als vroedvrouw."

De drie voorstellingen worden georganiseerd door de Last Post Association. "Het thema gaat over de speciale sfeer uit 1919: het onevenwicht tussen de euforie en het leed na de oorlog", aldus coördinator Mathieu Mottrie. Ook de Koninklijke Harmonie Ypriana, koor Chorus, Ypres Surrey Pipes & Drums en solisten Luka Bloom en Kobe Sercu werken meer aan deze 16de editie. "Uitzonderlijk en uniek is de deelname van de groep Ngati Ranana, die via traditionele Maori-dans en -muziek de belangrijke Nieuw-Zeelandse betrokkenheid tijdens WOI zal belichten."