"De cijfers zijn gewoon overal barslecht, het overlegcomité moet samenkomen"

Gouverneur Decaluwé verduidelijkt: "We hebben toelichting gekregen over de epidemiologische toestand. Ook rond de situatie in de ziekenhuizen. We zien dat dat dag per dag verslechtert. De ziekenhuizen staan op kraken en ook de rekenkundige modellen tonen aan dat het virus nog versnelt. We zitten nu met alle provincies in alarmfase 5. Dat betekent dat we vragen om sneller samen te komen met het overlegcomité, we willen uniforme maatregelen voor het ganse land."

+ Intussen zien we dat veel burgemeesters en gemeenten op eigen houtje allerlei zaken afgelasten. Dat is iets waar jullie niet echt achter staan, nu kan het niet anders?

Dat is voorzien in de wet. Maar zo wordt het toch wel een lappendeken. Wij pleiten voor uniformiteit want de epidemiologische situatie is in alle provincies barslecht.

+ West-Vlaanderen is spijtig genoeg koploper. Wacht u nu op de federale overheid?

We vragen dat het federale overlegcomité samenkomt en uniforme maatregelen neemt voor het ganse land. We vragen ook om de derde boosterprik versneld uit te rollen.

+ Nog even terugkomen op Wintergloed Brugge, het lichtparcours. Stad Brugge heeft de plannen gewijzigd. Heeft u die plannen al kunnen inkijken en denkt u erover?

Ik wacht op het burgemeerstersbesluit. Dat kan in de laatste uren binnengekomen zijn. Maar het is de ene meeting na de andere. Morgenochtend zullen we dat grondig bekijken. En we zullen dan ook in overleg met de burgemeester een beslissing nemen.