De Clerck scherp voor Van Quickenborne

De Clerck zegt dat Van Quickenborne als voorzitter van het politiecollege van PZ Vlas een slecht akkoord heeft gesloten met de vorige korpschef Rino Defoor.

Defoor zette in juni een stap opzij, nadat bleek dat een groot deel van het korps hem de rug had toegekeerd. "We dachten dat de kous daarmee af was,” zegt De Clerck, “maar niets is minder waar.”

Volgens De Clerck behoudt Defoor al zijn vergoedingen en materiële voordelen, en betaalt politiezone Vlas hem dus voor een job die hij niet uitoefent. “Dit is een slecht akkoord, “ zegt De Clerck, “dit is slecht onderhandeld door de voorzitter van het politiecollege.”