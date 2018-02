De villa dateert uit 1911 en is ontworpen door Jozef De Coene. De overige villa’s sneuvelden in de bombardementen van 1944. Jozef De Coene was van 1903 tot 1911 architect en werd sterk beïnvloed door Henry Van de Velde. Deze villa is een voorbeeld van de in Kortrijk zeldzame cottage-stijl. Alle elementen uit de interieurinrichting zijn in de ateliers van De Coene gemaakt. Er volgt nu een openbaar onderzoek. Tegen eind dit jaar is de definitieve bescherming mogelijk.