De Crem kondigt initiatieven aan voor plaatsverbod relschoppers

Dat heeft hij dinsdag in de Kamer gezegd tijdens een gedachtewisseling over de onregelmatigheden aan de kust. "Die kerels zijn hier geen baas en zullen het ook nooit worden", zei hij.

Bendes zoals zij die verantwoordelijk zijn voor de vechtpartij van zaterdag in Blankenberge, moeten hard en onverbiddelijk worden aangepakt, zei De Crem. "Ik ben er voorstander van, en ik zal daarvoor ook initiatieven nemen, om een plaatsverbod uit te spreken, gerechtelijk of administratief, naar analogie met de voetbalwet." De Crem oppert een plaatsverbod voor de hele kustlijn, "en indien nodig voor de recreatiegebieden in het hele land".

De minister, die met zijn partij CD&V deel uitmaakt van de minderheidsregering-Wilmès maar ook gesprekken voert over de vorming van een nieuwe regering met N-VA en PS, ijvert tegelijk voor een meldingsplicht voor wie gekend is voor strafbare feiten. Betrokkenen zouden zich in specifieke omstandigheden - zoals bij een hittegolf - in hun woonplaats bij de politie moeten aanmelden.

Wat de onregelmatigheden aan de kust betreft en de manier waarop de lokale besturen die afgelopen weekend wilden aanpakken, herhaalde De Crem dat het sluiten van treinstations buiten proportie zou zijn geweest.