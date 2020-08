De Crem: "Lokale autoriteiten in Blankenberge lieten tijd verloren gaan "

Dinsdagmorgen werd in de kamer gedebatteerd over de problemen aan de kust afgelopen weekend. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem lieten de lokale autoriteiten in Blankenberge veel tijd verloren gaan.

De eerste signalen over mogelijke problemen met jongeren op het strand van Blankenberge liepen zaterdag omstreeks 14 uur binnen. Toch duurde het nog tot 17.30 uur eer de politie door de lokale autoriteiten gevraagd werd op te treden. "Er is dus tijd verloren gegaan." Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dinsdag gezegd in de Kamer. Hij ontkent dat het federale niveau de kustgemeenten in de steek laat.

De vechtpartij van afgelopen zaterdag in Blankenberge en andere onregelmatigheden aan de kust waren voor verschillende fracties een reden om de Kamercommissie Binnenlandse Zaken tijdens het zomerreces bijeen te roepen. De commissieleden discussieerden er met minister De Crem over de gebeurtenissen van de voorbije dagen en weken.

Volgens Björn Anseeuw (N-VA) werd de kust afgelopen zaterdag "overspoeld door toeristen waar in coronatijden geen plaats voor is". Hij hekelt dat de kustburgemeesters niet gehoord werden toen ze voor zo'n scenario waarschuwden en "aan de alarmbel trokken". Ook volgens Meryame Kitir (sp.a) voelen de lokale besturen aan de kust zich in de steek gelaten. Jessica Soors (Groen) verwijt de verschillende bevoegde ministers een gebrek aan leiderschap.

"Kust niet in de steek gelaten"

De Crem riposteerde dat de structurele bijstand die de federale politie deze zomer ter beschikking stelt van de politiezones aan de kust, drie maal hoger is dan de voorbije jaren, "op mijn voorstel en in samenspraak met de kustburgemeesters." Dat de kust in de steek gelaten is, ontkent De Crem. "Mijn contacten met de kustburgemeesters zijn zeer intensief geweest. Ze wilden maatwerk en we hebben hen dat ook gegeven."

De situatie op het strand van Blankenberge is door de smalle kuststrook heel bijzonder, zei De Crem. "Bij hoogwater is er amper plaats voor wie zich niet naar een strandbar wil begeven en geen stoel gereserveerd heeft. De lokale overheid moet ervoor zorgen dat er niet te veel strandgangers aanwezig zijn bij hoogwater en desnoods de toegang tot het strand proactief reguleren, of evacueren bij hoogwater. Dit is niet gebeurd, waardoor het onmogelijk was om punctueel tussen te komen zonder het volledige strand te ontruimen."

Volgens de informatie van De Crem liepen zaterdag de eerste signalen over mogelijke problemen met jongeren rond 14 uur binnen, maar vroegen de lokale autoriteiten pas om 17.30 uur om op te treden. "Er is dus tijd verloren gegaan." De Crem stelt ook vast dat er geen proactieve controle is gebeurd op de aanwezigheid van alcoholische dranken. "De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare orde op hun grondgebied. Ik ben er zelf een en weet welke kansen en mogelijkheden dat biedt."

