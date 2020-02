De Crem sluit brandweerzone Westkust niet uit

Vandaag heeft ons land 34 hulpverleningszones, waarvan 4 in West-Vlaanderen. Maar de Westkustburgemeesters en Middelkerke hebben een intentieverklaring ondertekend om een eigen zone op te richten.

Pieter De Crem: “Ik ga zelf kijken hoe een politieke meerderheid tot stand kan komen”

Minister van Binnenlandse Zaken De Crem is het voorstel niet ongenegen en onderzoekt de mogelijke scenario’s. Dat zei de minister op de inhuldiging van de nieuwe brandweerkazerne in Deerlijk. “Het initiatief van de vier burgemeesters was grondig onderbouwd, dus ik ga kijken wat ik kan doen om proactief te denken. Wel is er een meerderheid in de Kamer nodig om de wet te wijzigen. Ofwel komt er een extra zone of er volgt een hertekening op het grondgebied van de provincie. Ook de gouverneur speelt daar een rol in. Ik sluit het niet uit en ik ga zelf kijken hoe een politieke meerderheid tot stand kan komen.”

Verschillende prioriteiten

Dat de Westkust uit de zone Westhoek wil stappen is te wijten aan verschillen in belangen. De zone is te groot en de prioriteiten van de Westkust zijn helemaal anders dan die van bijvoorbeeld Heuvelland. De minister erkent dat de Westkustburgemeesters een punt hebben. “Er zullen dus initiatieven moeten genomen worden, maar ik zie dat daar wel bereidheid toe is.”

De intentieverklaring van de Westkust en Middelkerke is dus legitiem en krijgt dus nog een vervolg.

