De fauw blijft lijsttrekker voor CD&V in Brugge

In Brugge maakte het lokale CD&V bestuur haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Huidig burgemeester Dirk De fauw trekt opnieuw als nummer 1 voor CD&V Brugge naar de stembus, maar ook schepen Franky Demon wordt een boegbeeld in de komende verkiezingscampagne.

Het partijbestuur en de partijraad van CD&V Brugge hebben hun stem voor de lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen uitgebracht. Burgemeester Dirk De fauw blijft net zoals bij de vorige verkiezingen lijsttrekker voor CD&V.

Tandem De fauw - Demon

Voor schepen Franky Demon is er een bijzondere rol weggelegd. Dirk De fauw en Franky Demon zullen namelijk een tandem vormen in de komende verkiezingscampagne. Als CD&V na de volgende verkiezingen weer zou besturen, dan zal De fauw in de loop van de volgende legislatuur de sjerp doorgeven aan Demon. De partij kon echter nog niet zeggen wanneer die wissel doorgevoerd zou worden. Het scenario is trouwens ook enkel mogelijk als de CD&V de grootste partij blijft én als Demon na De fauw het meeste voorkeursstemmen haalt. In 2018 was dat effectief het geval.

Nog geen tijd om "het kalmer aan te doen"

"Er ligt nog veel werk op de plank", reageert burgemeester De fauw. "Niet enkel mijn vrouw en mijn collega's, maar ook Bruggelingen weten dat 'het kalmer aan doen' nog niet meteen in mijn woordenboek staat." Ook Franky Demon kon zich vinden in de beslissing van de partijraad. "Samen met Dirk en de collega's zullen we als een hecht team verder werken aan ons ambitieus plan voor Brugge. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Dirk en de partij mij geven om tijdens de volgende legislatuur de fakkel over te nemen."