De Fauw vraagt aannemers opgepompt water te sparen

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) roept alle aannemers op om opgepompt water niet meer rechtstreeks in de riolen te laten afvloeien, maar te sparen voor hergebruik. Het water zou worden opgeslaan in bassins of in de reien om later te kunnen hergebruiken.

In het kader van de droogteproblematiek wil Brugge het water van werven dat normaal in de riool vloeit hergebruiken. Het water dient daarvoor wel eerst aan een kwaliteitscontrole te worden onderworpen. Het zou de bedoeling zijn om grote hoeveelheden opgepompt water tijdelijk op te slaan in bassins. Waar mogelijk zijn er ook oplossingen om het water over te pompen in de stadsreien. Ook het water dat zal worden opgepompt op de nieuwe werf voor de ondergrondse parking in het Koning Albertpark zal worden hergebruikt. Het water zal worden overgepompt in de naburige Capucijnenrei.

"Goede voorbeeld geven"

Ook voor de werkzaamheden aan de Katelijnestraat zullen de stadsdiensten afspraken maken met de aannemer om te kijken waar en hoe het water in de naburige rei kan worden overgepompt. Ondertussen werd er ook opdracht gegeven aan de stedelijke diensten om in bestekken van toekomstige werven in de stad ook een extra bepaling op te nemen dat het opgepompt water niet meer via de riolen zal afgevoerd kunnen worden. "Waar de stad zelf bouwheer is, willen we dan ook zelf het goede voorbeeld geven en zorgen dat het water hergebruikt kan worden", aldus burgemeester Dirk De fauw.