De Gevleugelde Stad kijkt terug op geslaagde jubileumeditie

Van 7 april tot en met 9 april kon je overal in Ieper genieten van straattheater en circusacts, zowel binnen als buiten. Heel wat toeschouwers en nieuwsgierigen tekenden present voor het driedaags evenement.

Gevarieerd aanbod en mooie opkomst

Er was dan ook voor elk wat wils. Peuters, kleuters, kinderen, jongeren en zelf hun ouders en grootouders: er was voor elk wat wils. Het goede weer in het paasweekend legde het evenement geen windeieren. De organisatie schat op enkele duizenden bezoekers verspreid over het hele weekend.

Internationaal karakter

De Gevleugelde Stad is na twintig edities een begrip geworden in de wereld van het straat- en circustheater. Met meer dan 300 ingeschreven artiesten uit 14 verschillende landen was Ieper voor even het centrum van de wereld. Voor artiesten is De Gevleugelde Stad hun kans om zich te tonen aan het publiek, met de zomer in het verschiet.

