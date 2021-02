De Groote volgt Lippens op

Eerste schepen Piet De Groote (Gemeentebelangen) is deze morgen officieel voorgedragen als opvolgend burgemeester van Knokke-Heist na het overlijden van Leopold Lippens. Dat meldt Het Nieuwsblad. Hij was al waarnemend burgemeester en topkandidaat.

Het schepencollege zat vanmorgen samen en kwam met een eenduidige boodschap naar buiten. Piet De Groote (54) volgt Leopold Lippens op als burgemeester van Knokke-Heist. Lippens overleed gisteren op 79-jarige leeftijd ten gevolge van leukemie.

De Groote moet wel nog officieel bevestigd worden als nieuwe burgemeester door de gemeenteraad. Zij komen volgende donderdag samen. Daar zou zijn aanstelling slechts een formaliteit moeten zijn. Daarna legt hij de eed af bij gouverneur Carl Decaluwé.

De keuze voor De Groote is volgens een bron in Knokke-Heist op korte termijn de meest verstandige keuze om de continuïteit en de samenhang te garanderen binnen het gemeentebestuur. “Het is geen tijd voor ego’s nu. De inzet op korte en lange termijn zijn te groot”, laat iemand weten.