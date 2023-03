De Grote Schelpenteldag op de stranden tussen De Panne en Knokke-Heist

Voor de zesde keer op rij stonden schelpenexperten klaar om de mensen te helpen bij het verzamelen, tellen en herkennen van schelpen in tien verschillende kustgemeentes. Dat werd gedaan op de Belgische, Nederlandse en Noord-Franse kust, zo bestrijkt de teldag een groot gebied. Want hoe groter het telgebied hoe beter je het schelpenbestand op de stranden in kaart kan brengen.

Zo’n schelpenteldag levert meer dan zestig soorten op. Het levert ook een top drie op van meest voorkomende schelpen op. Dat was de voorbije jaren het nonnetje. Op de resultaten van dit jaar is het wachten tot volgende week.