In De Haan loopt een proefproject met een digitaal statiegeldsysteem. Onder andere in een vakantiepark en in Wenduine gaan ze dat drie weken lang uittesten, in opdracht van OVAM.

Alle drankverpakkingen hebben in de winkel van Center Parcs een unieke QR-code gekregen. Per flesje betaal je 20 cent extra, om nadien - als je het in de pmd-zak gooit, je geld terug te krijgen.

Ofwel scan je je flesje met een app op je smartphone, en de code of een vuilnisbak. Het geld komt automatisch op je rekening. Ofwel scan je je flesje met het unieke thuisscansysteem. Het is een proefproject om eventueel digitaal statiegeld in te voeren in 2025.

