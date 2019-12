De Haan laat vuurwerk toe in drie zones op het strand

In drie zones op het strand in De Haan kunnen particulieren op oudejaarsavond vuurwerk afsteken. Wel zal er extra toegezien worden op personen die het algemene verbod op het afsteken van vuurwerk aan hun laars lappen.

Het algemene verbod is sinds dit jaar in heel Vlaanderen van toepassing. In De Haan waren particuliere vuurwerken sowieso al langer verboden. In principe kan er wel toestemming gevraagd worden aan de burgemeester, maar voor dergelijke vuurwerken wordt die toelating eigenlijk nooit verleend. Privévuurwerken zijn volgens de gemeente De Haan regelmatig de oorzaak van branden en lichamelijke schade. Bovendien zijn voor dieren, zoals de kleine rietganzen op de weiden in Vlissegem, vuurwerken erg beangstigend.

"Wie van plan is vuurwerk af te steken in zijn tuin op oudejaar, denkt dus beter nog eens goed na. Dit jaar zal hier meer dan in het verleden op toegezien worden. Wie betrapt wordt, krijgt een flinke boete", klinkt het in een persbericht. De gemeente biedt op oudejaarsavond wel een alternatief aan. "Voor het eerst in de geschiedenis stellen wij drie plaatsen ter beschikking op het strand. Uiteraard is voorzichtigheid wel geboden", aldus burgemeester Wilfried Vandaele.

Tijdens de oudejaarsnacht kunnen particulieren van 23.30 uur tot 0.30 uur met hun vuurwerk terecht ter hoogte van het Strangegat op Vosseslag, van het Leopoldplein in De Haan-centrum en van de Floorhelling in Wenduine.