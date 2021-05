De Haan plaatst als eerste autonome toiletten

Die worden geplaatst in Harendijke, Zwarte Kiezel, Vlissegem en Wenduine. De speciale toiletten werken volledig autonoom en zijn dus zelfvoorzienend. Ze werken zonder aansluiting op water, elektriciteit en afvoer en vragen een minimum aan onderhoud.

Jean-Pierre De Maesschalck van de Autonome ecologische toiletten: "Je hebt een zwarte schouw die warmte produceert en daarop staat een windventilator. We maken een onderdruk door het toilet en die zorgt dat de gescheiden stoffen worden gedroogd. Zonder chemische middelen of wat dan ook."

De Haan is de eerste gemeente die dergelijke autonome toiletten aankoopt. Zo wil ze inspelen op de groeiende vraag naar openbare toiletten, zeker in coronatijden. Ook in provinciedomeinen wordt met dat soort toiletten gewerkt.