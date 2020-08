De Haan versoepelt mondmaskerplicht

De algemene mondmaskerplicht in De Haan wordt versoepeld. Een neusmondmasker is vanaf morgen/woensdag alleen nog verplicht op de dijken, winkelstraten, horeca en markten. "Maar we vragen iedereen om altijd een mondmasker bij zich te hebben en dit op te zetten als ze andere mensen tegenkomen."...

De kustgemeente besloot eind juli om het dragen van een mondkapje overal op haar grondgebied verplicht te maken. "Al van in het begin van het seizoen kleurden wij, vaak als enige kustgemeente, geel of oranje op de 'druktebarometer'. We hadden in de eerste helft van juli bijna een derde meer verblijfstoeristen dan op het zelfde ogenblik vorig jaar. Het was ongewoon druk", legt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) uit.

"De algemene mondmaskerplicht maakte het voor iedereen duidelijk en vermijdt oeverloze discussies." Die regel werd goed opgevolgd door de inwoners en bezoekers. In De Haan werden amper 8 boetes uitgeschreven. Ter vergelijking: in Blankenberge waren er dat 950.

De gemeente stelt dat het altijd om een tijdelijke maatregel ging die vanaf september zou worden versoepeld wanneer de toeristenstroom vermindert. "In afspraak met Oostende en Bredene gaan we dat iets vervroegen", aldus Vandaele. "Vanaf 26 augustus is een mondmasker in De Haan alleen nog verplicht op de dijken, de hellingen en de trappen naar het strand, in de winkelstraten, op parkings, in winkels, in restaurants en cafés tot je neerzit, en op markten, evenementen en kermissen. Ook in openbare gebouwen en op het openbaar vervoer blijft de mondmaskerplicht gelden."