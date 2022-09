De Haan wil andere netbeheerder, maar vraagt eerst steun van Oostende en Bredene

Voor de gemeente zelf betekent zo'n overstap wel een financieel verlies. Maar buurgemeenten Oostende en Bredene zouden kunnen bijspringen, vindt burgemeester Wilfried Vandaele. ""Gaselwest is eigenlijk vrij duur voor de consument maar brengt veel op voor de gemeenten. Wij krijgen nu de kans om over te stappen naar een andere distributienetbeheerder, Imewo. Imewo is goedkoper voor de klant. Dat plezier willen we de inwoners wel gunnen, dat hun factuur wat lager wordt. Maar het brengt voor de gemeente minder op. Op zes jaar tijd missen we 800.000 euro aan dividenden", klinkt het bij de burgemeester.

Om het verlies te helpen dragen, kijkt De Haan naar buurgemeenten Bredene en Oostende. Zij zijn nu aangesloten bij Imewo, maar liggen op een eiland, en dat kan eigenlijk niet. De Haan wil hen dus financieel mee in het bad trekken. Wilfried Vandaele: "Als wij niet overstappen zijn Oostende en Bredene verplicht om bij Gaselwest te komen, waar wij nu zijn. Dus dat betekent dat hun inwoners automatisch meer gaan betalen. Wij kunnen hen helpen door over te stappen. Zo moeten hun burgers niet meer betalen en de onze iets minder. Maar omdat de inkomsten voor De Haan zo omlaag gaan, 133.000 euro per jaar, vragen we dat ze dat wat bijpassen. Oostende gaat daarmee akkoord. Bredene moet nog over de brug komen."

Reactie Oostende en Bredene

Bart Tommelein, burgemeester Oostende: "We hebben afgesproken met de drie burgemeesters dat we rond de tafel gaan zitten om te kijken wat de inkomsten zijn die De Haan derft. En in welke mate we daarin solidair kunnen zijn met de stad Oostende en de gemeente Bredene. We zijn sowieso niet van plan om de inwoners van Oostende hogere distributienettarieven op de elektriciteitsfactuur aan te rekenen."

De gemeente Bredene reageert nog niet voor de camera. Ze wil het gesprek aangaan, maar eerst alle elementen op tafel zien.