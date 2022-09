De Haan wil energiefactuur inwoners aanpakken

Voor de gemeente zelf betekent zo'n overstap wel een financieel verlies. Maar buurgemeenten Oostende en Bredene zouden kunnen bijspringen, vindt burgemeester Wilfried Vandaele.

De prijs die je betaalt voor elektriciteit is meer dan enkel de kost voor de pure energie. Een stuk van die prijs gaat ook naar de organisatie die de leidingen voor gas en elektriciteit beheert. De distributienetbeheerder. De gemeente De Haan wil veranderen, van Gaselwest naar Imewo. Dat scheelt voor een gemiddelde klant 40 euro per jaar.

"Gaselwest is eigenlijk vrij duur voor de consument maar brengt veel op voor de gemeenten. Wij krijgen nu de kans om over te stappen naar een andere distributienetbeheerder, Imewo. Imewo is goedkoper voor de klant. Dat plezier willen we de inwoners wel gunnen, dat hun factuur wat lager wordt. Maar het brengt voor de gemeente minder op. Op zes jaar tijd missen we 800.000 euro aan dividenden", klinkt het bij de burgemeester.

Om de helft van dat verlies te helpen dragen, kijkt De Haan naar buurgemeenten Bredene en Oostende. Zij zijn nu aangesloten bij Imewo, maar liggen op een eiland, en dat kan eigenlijk niet. Als De Haan Gaselwest verlaat, hebben ook zij er voordeel bij.