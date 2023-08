De Haan zet in op extra groene stroom

De installaties op de gemeentelijke gebouwen leveren voorlopig 170 Kilovolt-ampère (kVA) op. “Momenteel onderzoekt het Vlaams Energiebedrijf (VEB) waar er extra zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd. Voor Gemeenschapshuis Ons Huis, de gemeentelijke loods aan de Brugsesteenweg en Buitenschoolse Kinderopvang De Mallemolen werd al een eerste onderzoek uitgevoerd. Dat is ook het geval voor een capaciteitsuitbreiding op ’t Werfland. Dat alles samen moet 51 Kilovolt-ampère extra opleveren”, legt schepen van Leefmilieu Hilde Dhont uit.

Studies

Voor het gemeentehuis is de studie bezig. De resultaten worden dit najaar verwacht. De verwarmingsketels in het gemeentehuis, voorlopig nog op gas, zijn versleten. Zij kunnen hooguit nog één winter overleven. Burgemeester Wilfried Vandaele, verantwoordelijk voor patrimonium en erfgoed: “We willen van de renovatie van het gemeentehuis en de heraanleg van de tuin gebruik maken om het gemeentehuis in de toekomst te verwarmen en te koelen via een geothermische warmtepomp, gecombineerd met zonnepanelen. Die zonnepanelen worden dan wel niet op het gemeentehuis, maar op een ander gebouw gelegd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op de Monicakerk. De boringen om de aardwarmte aan te wenden, kunnen gebeuren in park De Potinière.”

Ook voor de gemeenschappelijke delen van Zonnegloren, de drie gebouwen voor sociale huisvesting, wordt eerstdaags een studie opgestart.