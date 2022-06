De Halve Maan haalt in één dag (!) de nodige 2 miljoen euro op

Managing Director van De Halve Maan, Xavier Vanneste, reageert dan ook heugelijk op deze succesvolle campagne: “In 2016 lanceerde we al een crowdfunding campagne voor de aanleg van onze ondergrondse bierpijpleiding, toen zagen we hoe belangrijk het is om onze community te betrekken in een innovatief en duurzaam verhaal. Ook nu, bij onze verdere verduurzaming, wilden we het publiek betrekken, en met succes.”

Op 1 juni kondigde Brouwerij De Halve Maan zijn nieuwste project aan: een crowdlending campagne, waarmee ze in totaal €2.000.000 wenste op te halen om extra te investeren in duurzaamheid. Concreet wenst de brouwerij te investeren in zonnepanelen en een waterzuiveringsinstallatie, om zo de impact op het milieu nog verder terug te schroeven.

Blijkbaar hebben veel crowdinvesteerders enthousiast gereageerd, want de buit is al na één dag binnen.

