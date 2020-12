'De Kerstslaper' Veurne vertelt verhaal in 14 panelen

In Veurne opent eind deze week een kerstwandeling met veertien panelen, verspreid over het stadscentrum.

Het kersttraject heet 'De Kerstslaper'. In veertien panelen langs een parcours van twee kilometer ontdek je een verhaal van Onno van Gelder Jr met tekeningen van Roland De Winter. Het verhaal is gebaseerd op de spotnaam van de Veurnaars: De Veurnse Slapers.

"Het is een bijnaam voor de Veurnaar die stamt uit de middeleeuwen," zegt Onno van Gelder Jr. "Het is afkomstig van het feit dat hier veel rijke mensen kwamen rentenieren en die konden dan wat langer slapen dan de arbeiders. Vandaar de naam Veurnse Slaper."

Dode stad

Die bijnaam kregen ze in de stad rond 1270, toen de lakenhandel tussen Engeland en Vlaanderen stilviel. De stad zat toen in een dode periode toen er alleen nog renteniers woonden.

In ‘De Kerstslaper’ beschrijft auteur Onno van Gelder Jr het grootste deel van een jaar uit het leven van Firmin Dorbien, zoon van een Frans echtpaar dat ooit een riant huis in Veurne kocht. Een jaar waarin Firmin eens goed wil uitrusten en een heel andere wereld leert kennen. Een jaar waarin hij zichzelf en de mensen leert kennen.

Kerstbos

Behalve een kerstwandeling is er in Veurne ook een Kerstbos, gekoppeld aan solidariteitsacties. inwoners kunnen een kerstbal afhalen bij de stad en die creatief invullen met een boodschap of tekening, en die ophangen in het kerstbos.