De Kesel op assisenproces: "Nooit klachten over Poppe"

De toenmalige bisschop van Brugge besliste na de aanhouding van Poppe wel om de Wevelgemse diaken te ontslaan.

Diaken Ivo Poppe moet zich verantwoorden voor het ombrengen van meerdere patiënten van een ziekenhuis in Menen, onder wie zijn eigen moeder. De Kesel was bisschop van Brugge toen de zaak in 2014 aan het licht kwam, en heeft de diaken ook ontslagen. Zijn advocaat vermoedt dat hij een nuttige verklaring kan afleggen in de zaak.

Laatste getuigen verhoord

Alle getuigenverhoren zijn nu afgerond. Vannamiddag starten de pleidooien van de burgerlijke partijen. Jan en Sarah Leysen, advocaten van het bisdom Brugge, komen als eersten aan het woord.

De redactie van Focus en WTV volgt het assisenproces op de voet. Lees hieronder tekstupdates vanuit de rechtzaal. Onze verslaggeving over het assisenproces van de voorbije dagen herbekijken, kan hier.