De Kreuners en Clouseau zetten Nieuwpoort in vuur en vlam

De avond begon met een afscheidsfeestje van The Clement Peerens Explosition. Ze zijn bezig aan hun definitieve afscheidstournee zo washet de allerlaatste keer dat ze in West-Vlaanderen hun stevige bek opentrokken.

Wat als Urbanus en De Kreuners op dezelfde dag optreden op het Beach Festival? Dan krijg je Jan Van Eycken van De Kreuners die de hit ‘Kodazuur’ van Urbanus komt versterken, nadat de man die door zoveel generaties graag wordt gezien en gehoord, eerst een uur enkel met zijn gitaar op het podium stond. En dat in een prachtig blauw kostuum vol bloemen. Doe het hem maar na.

Clouseau sloot de eerste dag van het Beach Festival af en daar hadden ze duidelijk héél veel zin in. Het publiek werd verwend met de ene na de ander Clouseau-hit. Op dag twee is het vooral uitkijken naar Simple Minds. Naast hen treden ook de Nostalgie All Stars, Emmy d’Arc, Steve Harley & Cockney Rebel, Emma Bale, Anouk en Bazart op.